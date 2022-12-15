Калининградский завод ответил на идею продать Польше кирпичи для забора
На кирпичном заводе «Пятый элемент» сообщили РБК, что готовы обеспечить строительными материалами покупателей как внутри Калининградской области, так и за ее пределами, в том числе в Европе. Так на предприятии отреагировали на заявление губернатора Калининградской области Антона Алиханова, который предложил Польше покупать на этом заводе кирпич для строительства стены на границе с Россией.
«Есть положительный опыт, мы готовы его развивать. Система скидок для крупных покупателей у нас действительно существует», — сказал представитель завода.
В ноябре власти Польши начали строить на границе с Калининградской областью ограждения из колючей проволоки. Позднее польская сторона заявила, что там будет дополнительно установлен электронный барьер. А глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский предупредил, что на границе будет построена капитальная стена.
Алиханов предложил Польше закупать кирпичи для строительства стены на заводе «Пятый элемент» в Краснознаменске Калининградской области. «Мы готовы им [Польше], если надо, продать стройматериалы, пожалуйста. Даже со скидкой небольшой», — сказал он.