Число поврежденных при обстрелах домов в Курской области достигло 400

Восстановление дома, пострадавшего от обстрела, в деревне Поповка Рыльского района (Фото: gubernator_46 / Telegram)

С начала военной операции в Курской области из-за обстрелов со стороны Украины повреждены около 400 жилых домов, а также пять школ, детский сад и больница, сообщил губернатор региона Роман Старовойт президенту Владимиру Путину на совещании по вопросам восстановления жилой инфраструктуры. Видео совещания опубликовано на сайте Кремля.

«С весны прошлого года, с начала специальной военной операции всего у нас пострадало 23 многоквартирных дома, 379 частных домов, при этом два многоквартирных дома и четыре частных не могут быть признаны пригодными для проживания», — сказал Старовойт.

По его словам, на восстановительные работы регион планирует потратить около 400 млн руб. из собственного резервного фонда, из них 153 млн уже потрачено.

Обстрелам со стороны Украины также подвергаются Белгородская и Брянская области. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на встрече с Путиным 24 января докладывал о повреждении примерно 2,5 тыс. жилых домов и квартир в результате обстрелов; кроме того, в Шебекино пострадали два торговых центра. Сумма ущерба составила 300 млн руб.

В Брянской области повреждения получили 288 домовладений, построек и машин, полностью было разрушено семь домов, рассказывал глава региона Александр Богомаз в декабре прошлого года. Сумма ущерба составила более 100 млн руб., уточнил он.