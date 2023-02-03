Курский губернатор сообщил о прилетах по зернохранилищу в селе

ВСУ обстреляли приграничное село Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram.

«Зафиксировано пять прилетов по складским помещениям зернохранилища одного из сельхозпредприятий», — рассказал он. Здания были повреждены, но люди не пострадали, уточнил губернатор.

Он также сообщил, что в результате обстрела было нарушено электроснабжение в селах Николаево-Дарьино и Свердликово. Во втором из них ремонт линий электропередачи уже завершился.

Накануне Старовойт сообщил, что с начала военной операции в Курской области из-за обстрелов со стороны Украины повреждены около 400 жилых домов, а также пять школ, детский сад и больница. Об этом губернатор доложил президенту Владимиру Путину на совещании по вопросам восстановления жилой инфраструктуры.

«С весны прошлого года, с начала специальной военной операции всего у нас пострадало 23 многоквартирных дома, 379 частных домов, при этом два многоквартирных дома и четыре частных не могут быть признаны пригодными для проживания», — сказал тогда Старовойт. По его словам, на восстановительные работы регион планирует потратить около 400 млн руб. из собственного резервного фонда, из них 153 млн уже потрачено.

30 января губернатор сообщил, что в Курскую область направлен дополнительный контингент для защиты государственной границы с Украиной.



«Поручения даны, необходимо оказать всестороннюю поддержку по приему и размещению дополнительных сил и средств, чтобы военнослужащие как можно быстрее приступили к выполнению задач по защите государственной границы и обеспечению безопасности Курской области», — пояснил глава региона.



Старовойт отметил при этом, что в Курской области уже сформирован «солидный контингент сил и средств» Минобороны, Росгвардии, пограничников (относятся к ФСБ) и иных ведомств.