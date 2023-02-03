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Курский губернатор сообщил о прилетах по зернохранилищу в селе

Губернатор Курской области Роман Старовойт: ВСУ обстреляли село Николаево-Дарьино

Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram

ВСУ обстреляли приграничное село Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram.

«Зафиксировано пять прилетов по складским помещениям зернохранилища одного из сельхозпредприятий», — рассказал он. Здания были повреждены, но люди не пострадали, уточнил губернатор.

Он также сообщил, что в результате обстрела было нарушено электроснабжение в селах Николаево-Дарьино и Свердликово. Во втором из них ремонт линий электропередачи уже завершился.

Накануне Старовойт сообщил, что с начала военной операции в Курской области из-за обстрелов со стороны Украины повреждены около 400 жилых домов, а также пять школ, детский сад и больница. Об этом губернатор доложил президенту Владимиру Путину на совещании по вопросам восстановления жилой инфраструктуры.

«С весны прошлого года, с начала специальной военной операции всего у нас пострадало 23 многоквартирных дома, 379 частных домов, при этом два многоквартирных дома и четыре частных не могут быть признаны пригодными для проживания», — сказал тогда Старовойт. По его словам, на восстановительные работы регион планирует потратить около 400 млн руб. из собственного резервного фонда, из них 153 млн уже потрачено.

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30 января губернатор сообщил, что в Курскую область направлен дополнительный контингент для защиты государственной границы с Украиной.

«Поручения даны, необходимо оказать всестороннюю поддержку по приему и размещению дополнительных сил и средств, чтобы военнослужащие как можно быстрее приступили к выполнению задач по защите государственной границы и обеспечению безопасности Курской области», — пояснил глава региона.

Старовойт отметил при этом, что в Курской области уже сформирован «солидный контингент сил и средств» Минобороны, Росгвардии, пограничников (относятся к ФСБ) и иных ведомств.

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