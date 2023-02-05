В Турции задержали 15 готовивших теракты у посольств Швеции и Нидерландов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 76,73 (-0,22) Инвестиции, 03 фев, 16:04 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 70,38 (+0,34) Инвестиции, 03 фев, 16:04
Головин сделал голевой пас в победном матче «Монако» Спорт, 17:01
Отбывший наказание за допинг лыжник расплакался из-за бронзы Кубка России Спорт, 16:56
ЕС призвал Грузию не возобновлять авиасообщение с Россией Политика, 16:53
Губернатор сообщил о повреждении ЛЭП при обстреле села в Курской области Политика, 16:43
Компактный автомобиль для семейного бизнеса. Обзор РБК и Газ, 16:41
В Турции задержали 15 готовивших теракты у посольств Швеции и Нидерландов Политика, 16:24
Бургеры, пицца, шаурма и другие блюда-лидеры в ресторанах фастфуда РБК и Черкизово, 15:55
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Путин посетит один из регионов и проведет заседание Совета по науке Политика, 15:52
«Миссис Вселенной» впервые стала россиянка Общество, 15:50
Минобороны сообщило о ликвидации диверсантов в ЛНР и Харьковской области Политика, 15:36
«Сибирь» вернула лидерство в Восточной конференции КХЛ, победив «Адмирал» Спорт, 15:22
Как бизнесу возить грузы в городе: 5 фактов, которые вас удивят РБК и Газ, 15:09
Экс-чемпион Bellator оценил итог боя Емельяненко фразой «пора завязывать» Спорт, 15:04
Экс-премьер Израиля заявил о срыве Западом переговоров по Украине Политика, 14:55
Политика ,  
0 

В Турции задержали 15 готовивших теракты у посольств Швеции и Нидерландов

В Турции арестовали 15 человек, готовивших теракты у посольств Швеции и Нидерландов
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Турецкая полиция задержала 15 человек по подозрению в связях с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ), сообщило агентство Anadolu со ссылкой на заявление управление безопасности Стамбула.

По данным полицейских, они планировали нападения на посольства Швеции и Нидерландов, а также церкви и синагоги, однако «конкретных угроз» выявлено не было. Подозреваемых арестовали. Согласно полученным от разведки и Массачусетского технологического института сведениям, которые привели к полицейской операции, они могли получить инструкции от подразделения ИГ под названием «Исламское государство — провинция Хорасан», которое действует в Южной и Центральной Азии.

Ранее о возможных терактах возле посольств, церквей и синагог в Стамбуле предупреждала дипмиссия США. Предупреждение особенно касается стамбульских районов Бейоглу, Галата, Таксим и Истикляль, уточнили дипломаты.

Такие опасения появились после того, как 21 января ультраправый политик, лидер датской партии Stram Kurs («Жесткий курс») Расмус Палудан сжег Коран перед зданием посольства Турции в Стокгольме. Турция осудила действия Палудана и назвала их «гнусным нападением» на священную книгу и «открытым преступлением на почве ненависти».

Анкара обвинила Стокгольм в нарушении соглашения об устранении опасений Турции по поводу членства Швеции и Финляндии в НАТО и отменила визит шведского министра обороны Пола Йонсона. Швеция и Финляндия осудили акцию у турецкого посольства. В конце января Стокгольм объявил, что процесс вступления Швеции в НАТО приостановлен.

27 января Палудан вновь сжег Коран, сделав это рядом с консульским отделом российского посольства в Копенгагене. Произошедшее в дипломатическом представительстве России назвали «публичным глумлением над чувствами верующих, организованным при попустительстве датских властей». Датская газета Ekstra Bladet писала, что Палудан пообещал повторять акцию каждую пятницу, пока Анкара не поддержит вступление Швеции в НАТО. 3 февраля политик подобных акций не устраивал.

Читайте на РБК Pro
Кажется, перед вами «красный» начальник: как с ним себя вести
Почему люди верят гороскопам и предсказаниям астрологов
Как Mercedes-Benz и «Додо Пицца» улучшали операционную эффективность
Литр шампанского и сон после обеда: как жил и работал Уинстон Черчилль
Теги
Турция Стамбул подготовка терактов
Материалы по теме
Посольство США предупредило о риске терактов в центре Стамбула
Политика
В Стамбуле прогремел взрыв в бизнес-центре
Общество
В Турции объяснили позицию по вступлению Швеции в НАТО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter