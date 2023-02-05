В Турции задержали 15 готовивших теракты у посольств Швеции и Нидерландов

В Турции арестовали 15 человек, готовивших теракты у посольств Швеции и Нидерландов

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Турецкая полиция задержала 15 человек по подозрению в связях с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ), сообщило агентство Anadolu со ссылкой на заявление управление безопасности Стамбула.

По данным полицейских, они планировали нападения на посольства Швеции и Нидерландов, а также церкви и синагоги, однако «конкретных угроз» выявлено не было. Подозреваемых арестовали. Согласно полученным от разведки и Массачусетского технологического института сведениям, которые привели к полицейской операции, они могли получить инструкции от подразделения ИГ под названием «Исламское государство — провинция Хорасан», которое действует в Южной и Центральной Азии.

Ранее о возможных терактах возле посольств, церквей и синагог в Стамбуле предупреждала дипмиссия США. Предупреждение особенно касается стамбульских районов Бейоглу, Галата, Таксим и Истикляль, уточнили дипломаты.

Такие опасения появились после того, как 21 января ультраправый политик, лидер датской партии Stram Kurs («Жесткий курс») Расмус Палудан сжег Коран перед зданием посольства Турции в Стокгольме. Турция осудила действия Палудана и назвала их «гнусным нападением» на священную книгу и «открытым преступлением на почве ненависти».

Анкара обвинила Стокгольм в нарушении соглашения об устранении опасений Турции по поводу членства Швеции и Финляндии в НАТО и отменила визит шведского министра обороны Пола Йонсона. Швеция и Финляндия осудили акцию у турецкого посольства. В конце января Стокгольм объявил, что процесс вступления Швеции в НАТО приостановлен.

27 января Палудан вновь сжег Коран, сделав это рядом с консульским отделом российского посольства в Копенгагене. Произошедшее в дипломатическом представительстве России назвали «публичным глумлением над чувствами верующих, организованным при попустительстве датских властей». Датская газета Ekstra Bladet писала, что Палудан пообещал повторять акцию каждую пятницу, пока Анкара не поддержит вступление Швеции в НАТО. 3 февраля политик подобных акций не устраивал.