Захарова усомнилась в адекватности Борреля из-за слов о военных и Украине

Жозеп Боррель (Фото: David Zorrakino / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Высказывания верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что страны ЕС не рассматривают отправки европейских военных в зону украинского конфликта, неадекватны, заявила представитель МИДа Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Она процитировала слова Борреля, сказанные испанской газете El País о том, что страны — члены Евросоюза никогда не рассматривали и не рассматривают возможность отправки своих военнослужащих на Украину для участия в конфликте.

«У меня большие сомнения в адекватности садовника Борреля. Военные стран-членов ЕС уже давно отправлены на Украину. И в виде инструкторов, и в виде спецслужб, и в виде наемников», — заявила Захарова, уточнив, что отправка военных из ЕС началась «задолго до 2022 года».

В интервью испанской газете Боррель подчеркнул, что Украине нужно помогать всеми силами, в том числе отправить ей военные самолеты. Однако, по его мнению, посылать войска на Украину не стоит. «Мы бы вели себя воинственно, если бы ввели войска, чего уж точно никогда не было на повестке дня», — отметил дипломат.

4 февраля Захарова говорила, что призывы Евросоюза к миру на Украине «лицемерны», «когда они заявляют о готовности инвестировать средства в продолжение военных действий «настолько долго, насколько потребуется». Она подчеркивала, что поставки оружия и обучение украинских военнослужащих увеличат число жертв военного конфликта.

3 февраля Боррель, выступая на саммите «Украина — ЕС», заявил, что европейская комиссия подготовит дополнительно 15 тыс. украинских военных. Таким образом их число должно возрасти вдвое.