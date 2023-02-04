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Пушилин сообщил о закреплении российских войск под Угледаром

Пушилин: российский войска закрепились под Угледаром с трех направлений

Российские силы подступают к Угледару с юга, юго-запада и запада, сказал врио главы ДНР Денис Пушилин в видеообращении.

По его словам, Вооруженные силы России продвигаются «практически на всей линии фронта», за некоторым исключением, где идут позиционные бои и обмен артиллерийскими ударами. В частности, такая ситуация сложилась на угледарском направлении.

Он уточнил, что под контролем российских сил находятся дачи вокруг Угледара с трех сторон. Пушилин отметил, что пока обстановка в этом районе сложная, поскольку противник перекинул туда бригаду морской пехоты. «Обязательно справимся, но во времени это немного затянулось», — сказал он.

На авдеевском и красно-лиманском направлениях есть улучшения позиций российских войск, продолжается захват окрестностей Артемовска (украинское название — Бахмут). В районе города идут «ожесточенные боестолкновения», отметил Пушилин.

Советник Пушилина Игорь Кимаковский 3 февраля говорил, что российские войска взяли Угледар в полукольцо с востока и юго-востока и установили огневой контроль над трассой и Красноармейска в Угледар. При этом ранее он заявлял, что российские войска уже вошли в город и закрепились на его окраинах. Позже Пушилин уточнил, что российские силы закрепились в восточной части города.

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский рассказывал, что тактика ВСУ в обороне в Угледаре заключается в отсечении передовых групп российских сил с помощь артиллерии. ВСУ активно применяют комплексы HIMARS.

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Угледар перешел под контроль российский войск в марте прошлого года. К июню российское Минобороны заявило, что позиции в городе занимают подразделения украинской армии. С того момента в окрестностях Угледара идут бои.

Теги
ДНР Денис Пушилин окружение
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