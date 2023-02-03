В ДНР заявили о взятии в полукольцо Угледара

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о взятии в полукольцо города Угледар. Ранее он говорил о контроле подходов к городу Артемовск. Оба города будут взят в ближайшее время, рассказал Кимаковский

Российские вооруженные силы взяли в полукольцо Угледар в ДНР. Об этом заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский, передает «РИА Новости».

«В Угледаре идет постепенный захват города в кольцо. Он уже находится фактически в полукольце с востока и юго-востока. Захват города идет по той же схеме, что и в Артемовске: взять город в клещи», — сказал Кимаковский.

Как рассказал Кимаковский, ранее российские войска взяли под огневой контроль трассу из Красноармейска в Угледар. Кроме того, Кимаковский сообщил об артиллерийском контроле подходов к городу Артемовск (Бахмут). Он сообщил, что город будет взят в ближайшее время.

Ранее Кимаковский говорил, что российские войска уже вошли в Угледар и закрепились на окраинах города. Позже глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что российские силы закрепились в восточной части города. Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский рассказывал, что тактика ВСУ в обороне в Угледаре заключается в отсечении передовых групп российских сил с помощь артиллерии, ВСУ активно применяют комплексы HIMARS.

В первый раз под контроль российских войск Угледар перешел еще в марте 2022 года. Но к июню российское Минобороны заявило, что позиции в Угледаре вновь занимают подразделения украинской армии. С того момента в окрестностях города продолжались бои.