Пушилин сообщил о закрепившихся в части Угледара подразделениях

И российские, и украинские силы закрепились на позициях в Угледаре, сообщил глава ДНР. Российские войска сейчас держатся в восточной части города

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Российские подразделения закрепились в восточной части Угледара, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «России 24». Город расположен в ДНР к юго-западу от Донецка.

«По угледарскому направлению продолжается продвижение наших подразделений. Там сейчас можно говорить, что закрепились подразделения в восточной части Угледара, также проводится работа в окрестностях», — сообщил Пушилин (цитата по ТАСС).

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Украинские войска приказа на отступление пока не получили и также закрепились на позициях в городе, говорит глава ДНР. Дать точный прогноз по срокам занятия города российскими силами он затруднился. «Здесь во многом ситуация будет зависеть от тех возможностей, которые сейчас новые появляются у наших подразделений, с учетом той слаженности и того опыта по освобождению наших населенных пунктов там, где противник достаточно серьезно закрепляется», — сказал Пушилин.

О том, что российские войска вошли в Угледар и закрепились на окраинах города, четыре дня назад сообщил советник Пушилина Игорь Кимаковский. Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский рассказывал, что тактика ВСУ в обороне в Угледаре заключается в отсечении передовых групп российских сил с помощь артиллерии, ВСУ активно применяют комплексы HIMARS.

В первый раз под контроль российских войск Угледар перешел еще в марте 2022 года. Но к июню российское Минобороны заявило, что позиции в Угледаре вновь занимают подразделения украинской армии. С того момента в окрестностях города продолжались бои.