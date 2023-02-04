В Кисловодске установят памятник Чебурашке

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Кисловодске Ставропольского края, где проходили съемки фильма «Чебурашка», установят памятник этому персонажу. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации, передает ТАСС.

«Идею уже одобрил общественный совет города. Скульптуру <...> планируем установить на улице Карла Маркса», — приводит агентство слова мэра города Евгения Моисеева.

Градоначальник назвал улицу, где собираются установить монумент, Чебурашкинской. Горожане начали называть так улицу Карла Маркса вслед за туристами, которые интересовались местами съемок, пояснили в администрации. Съемки проходили и на других улицах, в том числе на Вокзальной, а также на Курортном бульваре, в районе Колоннады и площадки у грота Демона, пишет«Портал Кисловодска».

Премьера полнометражного фильма «Чебурашка» состоялась 1 января. Он стал самым кассовым за всю историю российского кинопроката. По состоянию на 4 февраля он собрал почти 6 млрд. руб. в прокате, следует из статистики «Бюллетеня кинопрокатчика». При этом фильм еще продолжают показывать в кинотеатрах.

Успех проекта подстегнул интерес к книгам Эдуарда Успенского. В январе РБК писал со ссылкой на представителей маркетплейсов о росте спроса на первую книгу, связанную с циклом произведений о Чебурашке, — «Крокодил Гена и его друзья». Спрос вырос и на мягкие игрушки с персонажами, отмечали в «Роскачестве».