Роскачество вслед за «Хагги Вагги» проверит «Чебурашку»

Роскачество, вслед за завершившимися недавно испытаниями игрушек «Хагги Вагги», проверит детские мягконабивные игрушки в виде персонажа «Чебурашка». Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства (есть в распоряжении РБК).

В ведомстве заявили, что на фоне выхода в прокат одноименного фильма, вырос спрос на мягкие игрушки «Чебурашка» «самого разного качества». Зачастую эти игрушки — китайского производства. Ранее фильм «Чебурашка» стал самым кассовым в истории отечественного кинематографа.

«Решение о проведении внепланового исследования связано с участившимися негативными отзывами о качестве таких изделий, которые поступили в Роскачество от потребителей, в том числе родительских сообществ», — рассказали в Роскачестве.

Потребители в основном опасаются использования некачественного материала в производстве (игрушка быстро рвется и изнашивается). Также игрушки издают неприятный химических запах. Также у игрушки наблюдается широкий разброс цен, что требует подтверждение о реальном качестве.

Результаты исследования будут обнародованы во втором квартале 2023 года.

Как рассказала замруководителя Роскачества Елена Саратцева, лабораторные испытания «Чебурашки» включат выделение вредных химических веществ, токсичность, раздражающее действие, различные микробиологические показатели. Также Роскачество оценит «Чебурашку» на прочность, устойчивость окраски и проверит наличие сертификатов соответствия.

«Закупка «Чебурашек» пройдет как на маркетплейсах, так и в офлайн-каналах, включая супермаркеты, специализированные магазины для детей и небольшие точки продаж», — добавила Саратцева.

Ранее Роскачество обнаружило в игрушках «Хагги Вагги» превышения по содержанию фенола и предложило ужесточить требования для их реализации. Саратцева предупредила, что при регулярном контакте с такой игрушкой ребенок может стать сонливым, начать страдать головными болями и головокружениями. Игрушки «Хагги Вагги» были сняты с продажи.