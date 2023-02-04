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Голикова назвала число зарегистрированных безработных в России

Голикова: число зарегистрированных безработных в России составило 548 тыс.
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Число зарегистрированных безработных сейчас в России составляет 548 тыс. человек. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, ее слова приводятся на сайте правительства.

«Численность зарегистрированных безработных сейчас составляет 548 тыс. граждан. Это на 16 тыс. меньше, чем в начале года», — рассказала Голикова.

При этом на прошлой неделе в аппарате премьера говорили, что в центрах занятости на учете состоят 542 тыс. безработных граждан. За неделю число безработных выросло на 6 тыс.

Ранее аналитики департамента исследований и прогнозирования Центробанка отметили рекордно низкую безработицу в России в условиях высокого спроса на работников и сжатия предложения на рынке труда. По словам аналитиков, конкуренция за кадры ведет к росту зарплат, однако их дефицит ограничивает возможности производства.

Увеличение заработных плат быстрее роста производительности труда становится проинфляционным фактором. По оценке исследовательского департамента Центробанка, дефицит кадров — это один из трех факторов, мешающих экономическому росту в 2023 году. Другие два — сохраняющиеся технологические ограничения и слабость внешнего спроса на российскую продукцию.

Теги
Татьяна Голикова безработица Экономика правительство
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