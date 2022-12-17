Правительство продлило действие мер по поддержке рынка труда до конца 2023 года

Власти продлили действие мер по защите от безработицы в условиях санкций

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Правительство продлило действие отдельных мер по поддержке рынка труда и предупреждению безработицы в условиях санкций до конца 2023 года, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства.

Речь идет о действующем механизме, который призван помочь работодателям создать временные рабочие места для граждан, которым грозит увольнение, и дать им новые профессиональные навыки. Меры включают поддержку организации оплачиваемых общественных работ для зарегистрированных на бирже труда.

«Затраты работодателей по этим направлениям частично возмещает государство. В частности, им компенсируют расходы на оплату труда таких сотрудников и материально-техническое оснащение их рабочих мест», — уточнили в пресс-службе правительства.

Власти рассчитывают временно трудоустроить более 176 тыс. человек в течение 2023 года за счет этого механизма, на эти цели выделили свыше 12,8 млрд руб.

Мишустин продлил действие постановления от 18 марта 2022 года. Оно было принято после введения против России западных санкций на фоне ухода с российского рынка зарубежных компаний. Финансировать меры власти решили за счет средств резервного фонда правительства. Новое постановление вступит в силу 1 января 2023 года.

В апреле Министерство труда и социальной защиты России предложило компенсировать расходы на частичную оплату труда работодателям, обеспечившим временное трудоустройство граждан под риском увольнения. Также ведомство предложило помочь с материально-техническим обеспечением этих работ. За одного работника планировали ежемесячно выплачивать сумму, равную МРОТ, увеличенную на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, а также районный коэффициент. Впоследствии эти меры приняли, но распространили их на сотрудников системообразующих организаций федерального уровня.