Минтруд предложил не повышать размер пособия по безработице в 2023 году

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Министерство труда предложило сохранить прежний размер пособия по безработице в 2023 году. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Ведомство планирует оставить минимальную и максимальную планки величины пособия — от 1,5 тыс. руб. до 12 792 руб. Максимальная сумма может быть назначена в первые три месяца после оформления. В следующие три месяца безработные граждане смогут получать только по 5 тыс. руб.

По данным министерства, сохранение размера пособий на уровне 2022 года повлияет на достижение целей и показателей госпрограммы «Содействие занятости населения». При этом, по его же заявлению, отсутствие индексации не должно повлечь негативных социально-экономических, финансовых и других последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.

В июле этого года уровень безработицы в России составил 3,9%, сообщал Росстат со ссылкой на рассчеты по методике Международной организации труда.

В начале сентября президент Владимир Путин обратил внимание на рост числа россиян с риском увольнения. Он отметил, что сейчас в «простое», вынужденных отпусках или в работе в течение неполного дня находятся почти 234 тыс. работников, что вдвое больше, чем в начале года.