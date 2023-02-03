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Политика ,  
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СБУ обвинила в мошенничестве бывшего главу Херсонской области

СБУ объявила о подозрении в мошенничестве экс-главе Херсонской областной администрации
Геннадий Лагута
Геннадий Лагута (Фото: president.gov.ua)

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против бывшего главы Херсонской областной администрации, который занимал этот пост с октября 2021 по июль 2022 года, — его подозревают в мошенничестве. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте СБУ.

Ведомство не называет имя подозреваемого, но в этот период регионом руководил Геннадий Лагута.

Его подозревают по ч. 3 ст. 358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Максимальное наказание по данным статьям — лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Один из эпизодов, который сейчас расследуется в отношении бывшего чиновника, связан с тем, что он присвоил автомобиль, который в начале военного конфликта на Украине ему предоставили во временное безвозмездное пользование. Экс-глава Херсонской области получил от нотариуса доверенность и «продал» автомобиль своему подчиненному, а тот «перепродал» его своему руководителю обратно, пояснили в СБУ. Сейчас на транспортное средство наложен арест.

1 февраля СБУ заявила о раскрытии схемы хищений на 40 млрд грн (более $1,08 млрд) бывшим руководством «Укрнафты» и «Укртатнафты». Сообщение о раскрытии схемы ведомство опубликовало после обысков у олигарха Игоря Коломойского.

Российские войска взяли под контроль Херсон и всю территорию области в марте 2022 года. В сентябре в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках прошли референдумы, после которых эти регионы вошли в состав России.

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В ноябре 2022 года министр обороны Сергей Шойгу после доклада командующего группировкой российских войск в зоне спецоперации генерала армии Сергея Суровикина принял решение отвести войска с правого берега Днепра, где находится Херсон. Суровикин объяснил, что «непростое решение» было связано со стремлением сохранить жизнь российским военным и в целом боеспособность группировки войск, «держать которую на правом берегу, в ограниченном районе, бесперспективно». 

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