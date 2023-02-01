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СБУ после обыска у Коломойского заявила о хищениях на 40 млрд гривен

Игорь Коломойский
Игорь Коломойский (Фото: Михаил Маркив / РИА Новости)

Служба безопасности Украины заявила о раскрытии схемы хищений на 40 млрд гривен ($1,08 млрд) бывшим руководством «Укрнафты» и «Укртатнафты». Сообщение о раскрытии схемы СБУ опубликовало после обысков у олигарха Игоря Коломойского.

«Укрнафта» является крупнейшей нефтедобывающей компанией Украины, а ПАО «Укртатнафта» — нефтеперерабатывающей.

Источники издания «Страна» ранее связывали обыски у Коломойского с махинациями в «Укртатнафте» и «Укрнафте», растратами на 40 млрд гривен и уклонением от уплаты таможенных платежей.

В ноябре 2022 года Коломойского по делу «Укртатнафты» заочно арестовал российский суд в Казани. Его, а также его партнера Геннадия Боголюбова, в России обвиняют в организации преступного сообщества и присвоении 800 тыс. т нефти на $400 млн.

Материал дополняется.

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