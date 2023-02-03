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С карт сервиса Aviasales исчезли государственные границы

Границы стран исчезли с карт сервиса по бронированию билетов Aviasales
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Сервис по бронированию авиабилетов Aviasales перестал показывать на картах границы государств, на нем остались только названия стран и городов.

В пресс-службе компании заявили «РИА Новости», что не имеют к этому никакого отношения, поскольку пользуются для отображения карт услугами стороннего сервиса. «Специализация сервиса Aviasales — не карты, а поиск дешевых авиабилетов. Поэтому мы пользуемся внешним картографическим сервисом», — сказали в компании.

В октябре, через день после принятия в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, с карт «Яндекса» исчезли границы стран, городов, областей и республик. В компании объяснили РБК, что основные сценарии использования карт пользователями не предполагают, что они являются политическими, поэтому на них в основном отображается физико-географическая информация.

«В ближайшее время на обзорных масштабах, на которых сервис не используется в своих основных сценариях, карта станет физико-географической. Акцент на ней будет сделан на природных объектах, а не на границах государств», — также говорили в «Яндексе».

В феврале, после признания российским президентом Владимиром Путиным независимости ДНР и ЛНР, опрошенные РБК эксперты предупредили о рисках, связанных с отображением этих регионов на картах. В российском и зарубежном законодательстве не предусмотрена юридическая ответственность за обозначение спорных территорий, но для владельцев компаний существует потенциальная угроза санкций.

Среди последствий также назывались давление со стороны пользователей и отказ западных инвесторов от акций компании в случае изменения статуса территорий.

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