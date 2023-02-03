В Киеве заочно вынесли подозрение военкору Семену Пегову

Семён Пегов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Генпрокуратура Украины заочно вынесла основателю проекта WarGonzo, российскому военкору Семену Пегову подозрение в «оправдании, признании правомерной и отрицании вооруженной агрессии России против Украины», а также глорификации (прославлении) ее участников. По украинским законам вынесение подозрения означает возбуждение уголовного дела.

«По данным следствия, Пегов систематически создает пропагандистские материалы на военную тематику для проекта WarGonzo на YouTube и в пророссийском телеграм-канале, прославляет российских военнослужащих, распространяет «фейки» и дезинформацию», — говорится в сообщении.

Прокуратура также подозревает Пегова в кураторстве нескольких «пропагандистских проектов», деятельность которых «направлена на свержение конституционного строя Украины». Ведомство вменяет военкору и поездки на «оккупированные территории» ДНР и ЛНР, а также получение государственных наград от властей России.

Досудебное расследование дела в отношении Пегова ведет департамент киберполиции совместно с главным следственным управлением Нацполиции Украины.

В октябре Пегов получил ранение средней тяжести под Донецком — он наступил на мину. Военкора прооперировали, он вернулся к работе.

В ноябре президент России Владимир Путин наградил Пегова орденом Мужества «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении профессионального долга». Вскоре после публикации президентского указа Пегов в своем телеграм-канале написал: «Служу России!»