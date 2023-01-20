Генпрокуратура Украины заподозрила спасателей из Мелитополя в госизмене

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Бывший руководитель управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Мелитополе (Запорожская область) и двое его подчиненных подозреваются в госизмене, сообщает телеграм-канал офиса генерального прокурора Украины.

Как заявили в пресс-службе, после того как Мелитополь перешел под контроль российских военных в конце февраля, спасатели остались там и стали работать в Главном управлении по чрезвычайным ситуациям военно-гражданской администрации в Запорожской области.

В офисе украинского генпрокурора заявили, что из ГСЧС Украины спасателей уволили, их обвиняют по ч. 2 ст. 111 УК Украины. Максимальное наказание по данной статье — пожизненное заключение с обязательной конфискацией всего имущества осужденного.

Российский президент Владимир Путин подписал закон о принятии Запорожской области в состав России в начале октября. До этого на подконтрольной российским военным части региона прошел референдум, где присоединение поддержали 93% голосовавших.

В августе 2022 года бывшего сотрудника секретариата кабинета министров Украины приговорили к 12 годам заключения по данной статье. Генпрокуратура Украины заявила, что осужденный «передавал секретную информацию представителям ФСБ России». По данным ведомства, он был завербован в 2007 году и вел свою деятельность до февраля 2022 года.