Власти Краснодарского края опровергли подготовку к военному положению

Новороссийск, Краснодарский край, Россия (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

Информация о подготовке к введению военного положения в Краснодарском крае не соответствует действительности, сообщил в телеграм-канале оперативный штаб региона, созданный в связи с введением среднего уровня реагирования.

К посту представители оперативного штаба прикрепили скриншот документа, написанного от имени Центра предупреждения чрезвычайных ситуаций. Составители документа, который был озаглавлен как «факсограмма», написали, что необходимо организовать проведение мероприятий по гражданской обороне в целях обеспечения своевременного реагирования «в случае угрозы катастроф, а также <...> военного вторжения».

В оперативном штабе документ назвали фейком и «вбросом», который распространяют, чтобы «посеять панику».

«На самом деле такой организации в Краснодарском крае не существует. По указанному в шапке фальшивого письма адресу находится жилой дом. Да и само фейковое письмо составлено с грубыми ошибками», — отметили власти.

Оперативный штаб в Краснодарском крае создали 21 октября. За два дня до этого президент России Владимир Путин подписал указ, вводящий уровни реагирования на территории всех российских регионов. В Краснодарском крае и некоторых других приграничных регионах был установлен средний уровень реагирования.

Указ обязал представителей власти «осуществлять полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти этих субъектов <...> и органах местного самоуправления, отдельных мероприятий по территориальной обороне, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Они должны обеспечить охрану общественного порядка, военных и других важных государственных объектов. Также власти имеют право досматривать автомобили, вводить особый порядок въезда в регион и выезда из него и принимать другие меры.