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Житель Новосибирска получил 14 лет за финансирование терроризма

УФСБ: суд назначил жителю Новосибирска 14 лет строгого режима за финансирование терроризма
По данным ведомства, мужчина перечислил более 2,4 млн руб. запрещенной в России организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Накануне ФСБ сообщила о приговоре двоим жителям Сибири по аналогичной статье

Первый Восточный окружной военный суд приговорил жителя Новосибирска Фархода Мадумарова, перечислившего свыше 2,4 млн руб. участникам террористических организаций, к 14 годам колонии строгого режима, сообщает УФСБ России по региону.

«Мадумаров Ф.М. признан виновным в содействии террористической деятельности, финансировании терроризма и приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строго режима, с отбыванием части наказания в тюрьме сроком на 5 лет», — говорится в сообщении (цитата по «Интерфакс»).

Суд установил, что он был иностранным гражданином и сторонником запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».

В отношении него возбудили дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России (содействие террористической деятельности, финансирование терроризма).

Накануне новосибирское управление ФСБ сообщило о приговоре в отношении двух других иностранцев, которые, по данным ведомства, финансировали запрещенную в России террористическую организацию «Катиба Таухид валь-Джихад». Как заявили в службе, житель Новосибирска Уралбек Шакаров переводил средства организации, вербовал новосибирцев для присоединения к ней, а также «вовлек в противоправную деятельность» жителя Томской области Шерзода Кулдашева. Шакаров получил 11 лет, а Кулдашев — 9 лет колонии строгого режима.

Кроме того, заявило ведомство, из России выдворили четверых граждан стран ближнего зарубежья, которые подпали под влияние осужденных, но не успели совершить преступления.

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Новосибирск терроризм приговор
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