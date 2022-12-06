Минобороны сообщило о наступлении на краснолиманском направлении

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Российские войска «вели наступательные действия» на краснолиманском направлении, заняли выгодные рубежи и уничтожили более 80 украинских военных, заявило Минобороны России. На этом направлении уничтожено два танка, три боевые бронированные машины и два пикапа, отчитались в ведомстве.

Минобороны также сообщило о наступлении на донецком направлении: там за сутки уничтожено более 60 бойцов ВСУ. На южнодонецком направлении военные отразили попытки украинских военных «восстановить утраченное положение» в районе населенных пунктов Владимировка и Новодаровка, а на купянском — попытку атаковать в направлении Куземовки. На этих двух направлениях потери ВСУ составили более 90 солдат убитыми и ранеными.

В Харьковской области российские военные ликвидировали «пункт временной дислокации иностранных наемников», утверждают в министерстве. В районе Андреевки в ДНР уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300, в Запорожской области — три склада ракетно-артиллерийского оружия и боеприпасов. Кроме того, в трех этих регионах «нанесено поражение четырем пунктам управления ВСУ».