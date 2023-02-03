В Москве на «скорую» установили регистратор не пропускающих ее водителей

Фото: Андрей Любимов / РБК

На один из автомобилей скорой помощи в Москве установили регистратор, который фиксирует не пропустивших спецтранспорт водителей, сообщили РБК в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения.

«В тестовом режиме на один автомобиль «Скорой помощи» установили комплекс, который фиксирует непропуск спецтранспорта. Пока речи о штрафах не идет. В тестовом режиме мы прорабатываем возможные алгоритмы работы камер», — указали в ЦОДД.

Телеграм-канал Mash опубликовал фотографию установленного регистратора.

В августе 2019 года в России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи. За отказ предоставить автомобилю скорой помощи с включенными мигалками и сиреной преимущество на дороге полагается штраф составит от 3 тыс. до 5 тыс. руб., а срок лишения прав — от трех месяцев до одного года.

В случае, если здоровью пациента при этом будет нанесен тяжкий вред, то наступит уголовная ответственность: злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы, а если пациент умрет — до четырех лет.

В начале июля прошлого года министр внутренних дел России Владимир Колокольцев поручил Госавтоинспекции прекратить использование инспекторами ГИБДД ручных приборов для фиксации нарушений на дорогах.

В МВД пояснили, что аварийность из-за превышения скорости в России сократилась на треть, в том числе благодаря развитию системы фотовидеофиксации. Сейчас на российских дорогах работает более 23 тыс. таких систем и их функционал позволяет фиксировать различные нарушения, отметили в министерстве.