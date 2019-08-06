В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи

Штрафы за отказ уступить машине скорой помощи на дороге увеличили в несколько раз, а воспрепятствование работе медиков установлена уголовная ответственность — до четырех лет лишения свободы в случае, если пациент умрет

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.Соответствующие поправки внесли в Кодекс об административных правонарушениях.

Если раньше за отказ предоставить автомобилю скорой помощи с включенными мигалками и сиреной преимущество на дороге полагался штраф до 500 руб. или лишение прав на срок от одного до трех месяцев, то теперь сумма штрафа составит от 3 до 5 тыс. руб., а срок лишения прав составит от трех месяцев до одного года.

Одновременно с этим вступают в силу и изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, который вводят ответственность за воспрепятствование работе врачей и проезду машин скорой. Если подобные действия не содержат уголовного состава, нарушителю грозит штраф в размере 4-5 тыс. руб.

Если здоровью пациента при этом будет нанесен тяжкий вред, то наступит уголовная ответственность, злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы, если пациент умрет — до четырех лет.