Скорая насмерть сбила женщину на востоке Москвы

Автомобиль скорой помощи насмерть сбил женщину на Носовихинском шоссе на востоке Москвы. Об этом сообщается на странице столичной Госавтоинспекции в Twitter.



Авария произошла около 20.00 мск. Карета скорой помощи сбила женщину, а затем столкнулась с иномаркой. Из-за полученных травм женщина умерла.

Из-за происшествия движение машин ограничили, оно идет по одной полосе в каждую сторону. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии установят в ходе расследования.

В январе текущего года в Москве произошло ДТП с участием машины скорой помощи и автомобилей Jaguar и Mercedes. Машины столкнулись

на Бутырской улице на востоке столицы. Из-за авари травмы получил

водитель скорой помощи.