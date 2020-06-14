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Скорая насмерть сбила женщину на востоке Москвы

Автомобиль скорой помощи насмерть сбил женщину на Носовихинском шоссе на востоке Москвы. Об этом сообщается на странице столичной Госавтоинспекции в Twitter.

Авария произошла около 20.00 мск. Карета скорой помощи сбила женщину, а затем столкнулась с иномаркой. Из-за полученных травм женщина умерла.

Из-за происшествия движение машин ограничили, оно идет по одной полосе в каждую сторону. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии установят в ходе расследования.

В Москве автомобиль скорой помощи столкнулся с Jaguar и Mercedes
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В январе текущего года в Москве произошло ДТП с участием машины скорой помощи и автомобилей Jaguar и Mercedes. Машины столкнулись
на Бутырской улице на востоке столицы. Из-за авари травмы получил
водитель скорой помощи.

Теги: Москва, ДТП
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