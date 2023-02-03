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Учившихся у инструкторов из Франции солдат ВСУ взяли в плен в ЛНР

Советник Пушилина: обучавшиеся у инструкторов из Франции солдаты ВСУ взяты в плен в ЛНР
Фото: Ben Birchall / Getty Images
Фото: Ben Birchall / Getty Images

Военнослужащие 237-го гвардейского десантно-штурмового полка взяли в плен в районе Кременной солдат ВСУ, которые проходили обучение у инструкторов из Грузии и Франции. Об этом заявил помощник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает «РИА Новости».

«В районе Кременной наши ребята из 237-го гвардейского десантно-штурмового полка провели контрнаступательные действия: захватили опорный пункт противника, захватили пленных», — рассказал Кимаковский.

По его словам, пленные проходили обучение во Львове, где их готовили грузинские и французские военные инструкторы.

В начале июля 2022 года глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес сообщал о прибытии в страну первой группы украинских военнослужащих. По словам министра, курсы длятся несколько недель и включают в себя обучение обращению с оружием, оказание первой помощи на поле боя, полевые навыки, тактику патрулирования и обучение законам вооруженного конфликта. США учат украинских военных обращаться с ключевыми западными системами вооружений, поставляемыми Киеву, в том числе с радиолокационными станциями и бронетехникой. Подготовка проводится за пределами Украины, но в Европе, уточняли в Пентагоне.

В российском МИДе говорили, что, проводя обучение украинских военных, США превращаются в участников конфликта.

Теги
ВСУ ЛНР ДНР Украина военные инструкторы военнопленные Военная операция на Украине
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