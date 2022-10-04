Мусорная ответственность: как превратить отходы в ценное сырье

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

С начала мусорной реформы российской отрасли по обращению с отходами удалось сделать многое: практически внедрена двухпоточная система сбора отходов, введен институт регионального оператора, приняты меры по оценке объема собранных отходов, интенсивно строится и развивается инфраструктура сортировки и переработки.

Цель нацпроекта «Экология» — к 2030 году сократить на 50% вывоз мусора на полигоны. В нашей стране ежегодно образуется около 60 млн т отходов, из чего следует, что 30 млн т отходов должны быть переработаны, а не уложены на карты размещения.

Задача амбициозная, для ее решения предлагаем предприятиям отрасли, законодательной и исполнительной власти сфокусироваться на ряде сегодняшних проблем. Разберемся, о чем конкретно идет речь.

Кроме отходов многоквартирных домов существуют неучтенные отходы, находящиеся в серой зоне. Это отходы сверх установленных в регионе нормативов. Они часто уезжают под видом промышленных отходов пятого класса (определяемого как «практически неопасный») или замешанными в строительные, минуя региональных операторов, и оседают в ближайших карьерах, оврагах и лесах. Связано это с не соответствующими реальности нормативами для юридических лиц: есть примеры, когда до 90% отходов отдельных отходообразователей оставались в серой, неотрегулированной зоне промотходов пятого класса.

На мой взгляд, региональным операторам следует заниматься промышленными отходами пятого класса опасности. В отношении такого типа мусора необходимо создать такую же систему прозрачности и контроля, как и для твердых коммунальных отходов (ТКО). Нужен четкий регламент мусорных потоков и наделение региональных операторов полномочиями по их обработке. Нормативы же юридических лиц необходимо привести к реальности.

Кроме того, в России каждый год образуется 15–20 млн т органических отходов, пригодных к компостированию. По результатам морфологического исследования группы «ЭкоЛайн», в Москве и Московской области в июле этого года объем органического мусора показал рост до 60–70% от общего объема коммунальных отходов.

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Именно органика служит основным раздражающим фактором как причина возникновения опасных газов, фильтрата, неприятного запаха и огромного количества птиц, облюбовавших свалки. Годовой объем фильтрата оценивается в 12 куб. км. Только представьте, ежегодно в стране образуется озеро Таймыр, состоящее из зловонного фильтрата.

Переломить ситуацию может запрет на захоронение органического мусора. Каждый новый объект обработки отходов должен обязательно включать этап отбора и переработки органики. Уже существующие объекты необходимо модернизировать, следуя той же логике. Результат компостирования (техногрунт) станет полноценным продуктом. Например, его можно будет использовать для отсыпки откосов дорог либо рекультивации нарушенных земель. Сейчас отсыпка проводится с использованием плодородного слоя почвы.

Законодательно закрепив запрет на захоронение органических отходов и сделав компостирование обязательным этапом переработки, мы перестанем разрушать сложившиеся природные экосистемы, тратить плодородный слой почвы на строительные работы. Так мы снизим влияние полигонов на окружающую среду и исключим появление запаха и фильтрата.

На комплексах переработки группы «ЭкоЛайн» обрабатываются 75% общего объема входящих отходов — максимальный показатель для российских предприятий. Из этой массы извлекаются 20% вторичных материальных ресурсов (ВМР), 30% техногрунта, а 25% идут на производство RDF-топлива. Этот показатель можно увеличить, вернув в циклический оборот до 90% отходов. Современное оборудование на комплексах по переработке мусора позволяет выбрать практически все компоненты — сейчас на переработку отбирается более 40 видов вторсырья.

Однако возникает вопрос, что с результатами переработки делать дальше. Из всего потока отходов коммерческим спросом пользуется лишь 6%. Прежде всего это ПЭТ-бутылки и алюминиевые банки. За счет стандартизации этих отходов они стали востребованными материальным ресурсами, но их мало — в сумме не более 5% потока отходов. Добавим сюда ПНД-флакон, чистую ПВД-пленку, некоторые металлы — на этом список востребованных у переработчиков позиций закрыт.

У остальных компонентов устойчивого сбыта нет и не будет без компенсации через расширенную ответственность. Для большинства позиций в перечне ВМР сортировка и транспортировка обходятся гораздо дороже, чем само сырье. Очевидно, что спрос без мер стимулирования не появится.

Около 9% в остатке занимает неперерабатываемый пластик. Например, упаковки типа дойпак состоят из более чем 20 комбинаций материалов, что делает их неутилизируемыми. Единственный путь для таких пластиков — производство эффективного топлива RDF, которое не требует ресурсов для сжигания, не содержит органики и инертных негорящих фракций.

Отдельная проблема — «полигонная» пленка, пакеты, в которых люди выбрасывают мусор. Для переработки загрязненной пленки мощностей катастрофически не хватает. Даже наш строящийся завод «Эколайн-Вторпласт», который будет самым мощным в стране, сможет переработать только 35 тыс. т «полигонной» пленки в год. Это немногим более трети от поступающего объема — мы отбираем более 100 тыс. т в год. Часть этого сырья будет перерабатываться, остаток пойдет в RDF.

Пока государство не может запретить неперерабатываемые пластики, единственный способ снижения захоронения — производство топлива RDF. Уже сейчас следует создавать ценообразование, рынок и сертификацию этого продукта.

На данный момент доля производства RDF-топлива на наших комплексах по переработке отходов составляет 25%, но вполне может увеличиться и до 35%. Калорийность RDF, которое производится на КПО «Восток», почти 9 тыс. ккал/кг, что сравнимо с калорийностью природного газа. Паритетная цена за ккал составляет более 5 тыс. руб. за тонну. Важно отметить, что использование RDF-топлива и термическая утилизация бытового мусора — это совершенно разные направления в обезвреживании и переработке коммунальных отходов.

В масштабе страны потенциал производства составляет 16,5 млн т. Задача его распределения должна перейти к региональным властям, которые решат, куда будет направлен этот продукт. В противном случае RDF не будет произведено, невостребованные пластики окажутся на карте захоронения.

Для выполнения целей нацпроекта «Экология» необходима реализация обозначенных инициатив в комплексе. Также требуется создание эффективной системы расширенной ответственности производителя, создающая условия для переработки максимального количества отходов.

Очень надеемся, что недавно поддержанные президентом Владимиром Путиным предложения «Российского экологического оператора» (ППК «РЭО») о концептуальном изменении действующей системы расширенной ответственности производителей будут реализованы и в 2025 году ответственность за утилизацию упаковки на 100% будет нести производитель этой упаковки.