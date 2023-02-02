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Племянник Кадырова стал вице-премьером Чечни

Племянник Рамзана Кадырова стал вице-премьером и министром имущественных отношений Чечни
Хамзат Кадыров
Хамзат Кадыров (Фото: chechen.er.ru)

Племянника главы Чечни Рамзана Кадырова — Хамзата Кадырова назначили на должность вице-премьера, министра имущественных и земельных отношений республики. Об этом глава региона сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Провел совещание правительства региона. Представил членам кабинета министров нового вице-премьера, министра имущественных и земельных отношений Чеченской Республики Хамзата Кадырова. Хамзат — талантливый и исполнительный руководитель», — написал Кадыров.

По словам главы Чечни, его племянник доказал это, когда «достиг высоких результатов на предыдущих должностях». Кадыров пожелал ему успехов на новом посту.

Хамзату Кадырову 26 лет. Раньше он был министром спорта республики, а до этого занимал должность главы Курчалоевского района.

В 2020 году глава Чечни объяснял назначение своих родственников на руководящие посты тем, что они хорошо проявляют себя на прежних местах. При этом Кадыров подчеркнул, что на ответственные должности назначаются не только его близкие. «У меня сотни родных по мужской линии, но из них 97% — это рядовой состав с оружием в руках», — заявил он.

Теги
Персоны
Рамзан Кадыров Чеченская Республика Чечня

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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