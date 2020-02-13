Кадыров объяснил назначение своих родственников на руководящие должности

Рамзан Кадыров (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Родство с Ахматом Кадыров «способствовало» назначениям на руководящие посты в Чечне, заявил глава региона Рамзан Кадыров, сообщает «Кавказ. Реалии» со ссылкой на совещание, трансляцию которого вел ЧГТРК «Грозный».

«Да, действительно, этому назначению способствовало то, что они являются внуками Ахмат-хаджи Кадырова», — приводит слова Кадырова «Кавказ. Реалии». По словам главы Чечни, они хорошо зарекомендовали себя на прежней работе.

Так чеченский лидер прокомментировал недавние назначения своих племянников Хамзата Кадырова и Ибрагима Закриева. Хамзат Кадыров, который ранее занимал должность главы Курчалоевского района, возглавил министерство спорта республики, а бывший мэр Грозного Ибрагим Закриев стал руководителем администрации главы и правительства региона. О назначениях Кадыров сообщил накануне на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В то же время Кадыров подчеркнул, что на ответственные должности назначаются не только его родственники. «У меня сотни родных по мужской линии, но из них 97% — это рядовой состав с оружием в руках», — отметил он.

В Чечене на руководящие должности назначают по таким критериям, как опыт, заслуги, ответственность и доверие к кандидату, а родственные или дружеские связи здесь не играют никакой роли, цитирует Кадырова ЧГТРК «Грозный».