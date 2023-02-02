Politico сообщило о «ярости» Киева из-за слов генерала США о ВСУ

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В администрации президента Украины Владимира Зеленского пришли «в ярость» из-за высказывания председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли о способностях ВСУ, пишет Politico cо ссылкой на осведомленный источник в Киеве.

Милли во время встречи контактной группы по поддержке Украины на авиабазе Рамштайн в Германии заявил, что ВСУ будет «очень, очень трудно вытеснить российские силы с каждого занятого ими дюйма территории Украины». «Это не значит, что этого не может произойти. Это не значит, что этого не произойдет, но это будет очень, очень сложно», — добавил он.

По словам источника Politico, в Киеве считают, что разведка США с начала российской военной операции постоянно ошибочно оценивала возможности ВСУ.

По словам трех собеседников издания, четыре высокопоставленных чиновника Министерства обороны США на секретном брифинге сказали членам комитета по вооруженным силам палаты представителей конгресса, что украинские войска вряд ли смогут вернуть Крым в ближайшее время. Четвертый собеседник издания назвал содержание брифинга более неоднозначным но, по его словам, ключевой тезис заключался в том, что победа Украины в случае проведения такой операции не является гарантированной.

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Крым вошел в состав России в результате референдума в 2014 году. Власти Украины и западных стран не признают итогов голосования и считают случившееся аннексией. В Москве заявляли, что вопрос о принадлежности полуострова не подлежит обсуждению.

В Киеве неоднократно говорили о намерении вернуть полуостров в состав Украины. Зеленский в июле заявил о готовности Киева возвращать Крым «любыми средствами, которые сочтет правильными». В ноябре он сказал, что вооруженный конфликт не завершится до тех пор, пока страна не вернет себе утраченные территории, в противном случае возобновление боевых действий будет вопросом времени.