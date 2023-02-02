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Бывший гостиничный комплекс Дерипаски в Сочи передали «Сириусу»

Гостиничный комплекс структур Дерипаски в Сочи передали «Сириусу»

Суд обратил гостиничный комплекс «Имеретинский», ранее принадлежавший ООО «РогСибАл», в собственность государства, передает РБК Краснодар со ссылкой на администрацию федеральной территории «Сириус», где расположен отель.

«В связи с этим в настоящее время проводятся мероприятия по смене собственника. После завершения необходимых процедур планируется, что отель возобновит свою работу», — сообщили в администрации территории.

Компания «РогСибАл» связана с бизнесменом Олегом Дерипаской. Ее учредителем, по данным ЕГРЮЛ, является ООО «Имеретинская Ривьера», которое на 99,9% принадлежит МКАО «Спитзмар Лимитед», связанному с предпринимателем.

«РогСибАл» занимается строительством жилых и нежилых, а также портовых сооружений, и обеспечивает деятельность санаториев и курортов. Она строила апартаменты для спортсменов к Олимпийским играм 2014 года в Сочи. Затем деревню реорганизовали в курортный район «Имеретинский». Он состоит из четырех кварталов — Прибрежного, Морского, Паркового и Заповедного.

Ранее администрация «Сириуса» обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к ООО «РогСибАл». Администрация территории потребовала расторгнуть договоры аренды земельных участков под гостиничным комплексом и апарт-отелем «Имеретинский», а после передать их «Сириусу». 9 сентября 2022 года суд удовлетворил иск.

Суд пришел к выводу, что 30 земельных участков общей площадью более 13,8 га в районе Имеретинского порта (там расположен комплекс) используются не по назначению. Тогда «РогСибАл» подала апелляцию, но вновь проиграла дело. В январе производство по нему прекратили, обязав компанию передать все участки «Сириусу».

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«Вестник АТОР» со ссылкой на туроператоров пишет, что комплекс долгое время не принимал туристов, за исключением тех, у кого были оформлены долгосрочные договоры аренды. Компании не заселяли туда постояльцев, так как знали о судебном производстве.

Сейчас туристов в комплексе не обслуживают, 1 февраля комплекс прекратил работу на неопределенный срок, сообщает ассоциация. Ожидается, что другой собственник назначит новую управляющую компанию, и обслуживание туристов возобновят к лету.

Теги
отель национализация «Сириус» Олег Дерипаска Сочи Олимпиада 2014
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