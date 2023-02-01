МЧС: в подмосковном Красногорске произошел пожар на складе с пластиком

В Красногорске загорелся склад с пластиком

Фото: Владислав Шатило / РБК

В подмосковном Красногорске произошел пожар на складе, где, по предварительным данным, находится пластиковое вторсырье, сообщили РБК в пресс-службе МЧС.

Склад расположен по адресу: Красногорск, поселок Нахабино, дом 1, строение 1.

По данным ведомства, на момент прибытия пожарных площадь возгорания составляла 700 кв. м, в 21:04 она выросла до 1,4 тыс. кв. м. Причина пожара устанавливается, пострадавших нет, уточнили в МЧС.

«В 21:50 на месте пожара в подмосковном Нахабино объявлена локализация на площади 1,4 тыс. кв. м», — отметили в пресс-службе ведомства.

Вечером 27 января на рынке строительных материалов «Синдика» на 65-м километре МКАД загорелся склад. Площадь возгорания составила 2,1 тыс. кв. м. В загоревшемся двухэтажном помещении хранились лакокрасочные изделия. Пожар удалось потушить спустя сутки.