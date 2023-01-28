На рынке в Подмосковье возник пожар площадью более 2 тыс. кв. м

В Подмосковье возник пожар на площади более 2 тыс. кв. м

К тушению пожара привлекли более 80 человек и 20 единиц техники. О пострадавших не сообщалось

На рынке «Синдика» в Подмосковье загорелся склад, сообщили в МЧС.

Площадь пожала составила 2,1 тыс. кв. м. По предварительным данным, в двухэтажном помещении хранились лакокрасочные изделия, передает РЕН ТВ.

К тушению привлекли 87 человек и 27 единиц техники, рассказали в МЧС. О пострадавших не сообщалось.

Рынок «Синдика» расположен на 65-м км МКАД. Там продают строительные материалы.

Пожар в торговом комплексе «Синдика» происходил и в 2017 году, тогда он стал крупнейшим в истории современной России. Огонь начал распространяться со склада на цокольном этаже, а затем перешел на остальную часть здания. Площадь пожара составила 55 тыс. кв. м., произошло обрушение внутренних конструкций и кровли на площади 1 тыс. кв. м.

К ликвидации возгорания привлекли более 350 человек и свыше 180 единиц техники, в том числе робототехнику и три вертолета. На тушение пожара ушло двое суток. В качестве возможных причин возгорания называли версию поджога и нарушение правил безопасности.

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