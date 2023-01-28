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В Подмосковье потушили пожар на рынке «Синдика» спустя сутки

В Подмосковье спустя сутки потушили загоревшийся строительный рынок «Синдика»

Пожар на строительном рынке «Синдика» в подмосковном Красногорске потушен. Об этом заявили в ГУ МЧС по Московской области.

«В 20.55 пожар на строительном рынке «Синдика» в Подмосковье полностью ликвидирован», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Отмечается, что пострадавших нет, в тушении было задействовано 39 единиц техники и более 150 человек. Причина пожара устанавливается.

Рынок строительных материалов «Синдика» находится на 65-м км МКАД. Как сообщали в МЧС 27 января, около 0:20 загорелся склад. В 0:42 огонь локализовали на площади 2,1 тыс. кв. м. По информации РЕН ТВ, в загоревшемся двухэтажном помещении хранились лакокрасочные изделия. По данным Forbes, рынком владеет Арсен Каноков, совладелец группы «Синдика», экс-президент Кабардино-Балкарии и член Совета Федерации. Его состояние оценивается в $750 млн.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщал, что причиной возгорания может быть поджог. Источник агентства сказал, что причины будут устанавливаться после полной ликвидации горения, но версия поджога не исключена.

Ранее в 2017 году торговый комплекс «Синдика» уже горел, но тогда площадь пожара составляла 55 тыс. кв. м. На тушение пожара ушло двое суток.

Теги
Красногорск Пожар рынок МЧС
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