В Подмосковье произошел пожар на заводе из-за вспышки алюминиевой пыли

Фото: МЧС России

На предприятии в подмосковном городе Рошале (городской округ Шатура) произошел пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС по Московской области.

Возгорание началось на улице 2-й Пятилетки, д. 3а, в 10:59 мск. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, это здание принадлежит заводу компании «Молирен», занимающейся гидрометаллургической переработкой жаропрочных сплавов и органической химией. На нем произошла технологическая вспышка алюминиевой пыли, перед пожаром произошел взрыв. Погибших и пострадавших нет.

В 11:23 силами пожарных огонь был локализован на площади 200 кв. м. Для тушения привлекли 20 единиц техники и 64 человека, в том числе от МЧС России десять единиц техники и 30 человек.

В 12:25 прошла ликвидация открытого горения, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Подмосковью.