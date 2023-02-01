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Священник погиб при обстреле монастыря в ДНР

Священник погиб при ударе ВСУ по монастырю в Никольском из РСО HIMARS
РСЗО HIMARS
РСЗО HIMARS (Фото: Staff Sgt. Diana Cossaboom / Global Look Press)

ВСУ 31 января нанесли удар из американской РСЗО HIMARS по монастырю в селе Никольское под Угледаром, сообщили ТАСС в администрации Волновахского района.

Снаряд попал в сестринский корпус. Погиб священник, 83-летняя монахиня была тяжело ранена.

В селе Никольское расположен Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь, он объединяет две обители: Свято-Васильевский мужской и Свято-Николаевский женский монастыри. С марта 2022 года монастырь неоднократно обстреливали. В сентябре РПЦ сообщила, что в обители не осталось ни одного целого здания, есть погибшие среди монахов, монахинь и укрывавшихся в монастыре беженцев.

Никольское находится примерно в 10 км от Угледара, где идут бои. Президент Украины Владимир Зеленский в конце января назвал ситуацию на угледарском направлении жесткой. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, российские подразделения закрепились в восточной части города.

Теги
РСЗО HIMARS ДНР священник монастырь
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