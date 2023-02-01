Священник погиб при обстреле монастыря в ДНР
ВСУ 31 января нанесли удар из американской РСЗО HIMARS по монастырю в селе Никольское под Угледаром, сообщили ТАСС в администрации Волновахского района.
Снаряд попал в сестринский корпус. Погиб священник, 83-летняя монахиня была тяжело ранена.
В селе Никольское расположен Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь, он объединяет две обители: Свято-Васильевский мужской и Свято-Николаевский женский монастыри. С марта 2022 года монастырь неоднократно обстреливали. В сентябре РПЦ сообщила, что в обители не осталось ни одного целого здания, есть погибшие среди монахов, монахинь и укрывавшихся в монастыре беженцев.
Никольское находится примерно в 10 км от Угледара, где идут бои. Президент Украины Владимир Зеленский в конце января назвал ситуацию на угледарском направлении жесткой. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, российские подразделения закрепились в восточной части города.