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В Иране заявили, что вычислили производителя атаковавших Исфахан дронов

ISNA: в Иране установили производителя атаковавших объект Минобороны в Исфахане дронов
Фото: WANA / Reuters
Фото: WANA / Reuters

Правоохранительные органы Ирана определили производителя беспилотников, атаковавших военный объект страны 29 января. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на источник, близкий к Высшему совету национальной безопасности Ирана.

«Благодаря анализу компонентов кузова, двигателей, системы питания и навигации этого дрона и их сопоставлению с существующими образцами был точно определен его производитель», — говорится в сообщении агентства.

При этом производитель аппаратов в сообщении не назван.

В ночь на 29 января Минобороны Ирана сообщило об атаке трех беспилотников на один из производственных военных комплексов в Исфахане. Как утверждало ведомство, два из них были сбиты. Военные назвали удар неудавшимся: по их словам, атака привела лишь к незначительным повреждениям крыши цеха. Взрывы также произошли еще на нескольких иранских заводах, которые связывают с оборонным комплексом страны.

В Иране заявили, что вычислили производителя атаковавших Исфахан дронов
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Официальные лица Ирана взрывы в Исфахане почти не комментировали. Издание The Wall Street Journal писало, что за атакой стоит Израиль, который совместно с Соединенными Штатами разрабатывает новые способы противостояния с Ираном. Арабские телеканалы Al Hadath и Al Arabiya сообщали, что к удару причастны американские военные — якобы так США предупреждают Тегеран и Москву, что «создание оружейных заводов и экспорт баллистического оружия не разрешены». Израильская газета The Jerusalem Post сообщила, что, вопреки заявлениям иранских властей, атака прошла «с огромным успехом», а ущерб оказался гораздо больше.

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Атаку на объект в Исфахане приветствовал, в частности, советник главы администрации президента Украины Михаил Подоляк. Он заявил, что удар мог иметь отношение к событиям на Украине и предполагаемой помощи России со стороны Ирана. После этого временный поверенный в делах Украины в Иране Евгений Кравченко был вызван в иранский МИД.

Теги
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