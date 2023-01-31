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Консул КНР допустил полное возобновление полетов в Россию в 2023 году

Врио генконсула КНР не исключил возобновления прямого авиасообщения с Россией в 2023 году
Фото: Anthony Kwan / Getty Images
Фото: Anthony Kwan / Getty Images

Прямое полноценное авиасообщение между Россией и Китаем может возобновиться в 2023 году, заявил исполняющий обязанности генконсула Китая в Екатеринбурге Тун Ван, сообщает «РИА Новости». По его словам, в этом году возможно возобновление прямых авиаперелетов из России в Китай, как на материковую часть страны, так и на остров Хайнань.

Дипломат также считает, что в 2023 году может быть возобновлен массовый туризм между двумя странами.

«Мы стараемся найти такую возможность, найти партнеров по туризму в Китае. Мы хотели бы наладить сотрудничество между туристическими агентствами России и Китая в этом году», — сказал он. Врио консула подчеркнул, что возобновление массового туризма между Россией и КНР — перспектива 2023 года, добавив, что для этого необходимы совместные усилия двух стран.

В декабре 2022 года власти Китая, которые долгое время придерживались политики «нулевой терпимости» к коронавирусу и вводили жесткие карантинные меры в районах вспышки заболевания, пошли на резкое ослабление противоковидных ограничений.

Китайская таможня с 8 января 2023 года отменила обязательный тест на COVID-19 для въезжающих в страну. При этом приезжие по-прежнему должны предоставлять таможне результаты ПЦР-теста, сданного за 48 часов до пересечения границы. С той же даты Китай перестал тестировать на COVID-19 замороженные продукты.

После ослабления ограничений в стране, по неофициальным данным, произошла рекордная вспышка заболеваемости коронавирусом. Bloomberg со ссылкой на закрытые данные китайского комитета по здравоохранению сообщил, что в декабре COVID-19 заразились почти 250 млн жителей КНР. Власти эти сведения не подтвердили, а затем в стране перестали публиковать ежедневные данные о заболеваемости.

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На фоне роста заражений в КНР некоторые страны (США, Индия, Канада, Франция, Испания, Италия, Великобритания, Австралия) начали требовать у приезжающих из Китая тесты или ввели другие меры контроля. МИД Китая пообещал ответить странам, установившим ограничения, для которых, по мнению ведомства, нет никаких «научных обоснований».

Теги
Китай COVID-19 перевозка пассажиров гражданская авиация
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