Путин распорядился создать совместные с Белоруссией учебно-боевые центры

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Россия и Белоруссия должны подписать соглашение о создании учебно-боевых центров для совместной подготовки военнослужащих. Такое поручение Минобороны и МИДу дал президент Владимир Путин, его распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Принять предложение правительства России о подписании Соглашения между РФ и Республикой Беларусь о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил РФ и Республики Беларусь. Поручить Минобороны России провести с участием МИД России переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени РФ указанное соглашение», — говорится в распоряжении президента.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в октябре 2022 года объявил, что договорился с Путиным о развертывании совместной группировки войск на территории страны. «Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства», — сообщил тогда Лукашенко.

Замглавы МИД России Михаил Галузин в декабре 2022 года заявил, что говорить об участии группировки войск России и Белоруссии в спецоперации некорректно, ее задача — дать отпор в случае вторжения на территорию Белоруссии. Он добавил, что военная доктрина Союзного государства трактует применение военной силы против любой страны-участницы, то есть против России или Белоруссии, как посягательство на Союзное государство в целом, однако ответные меры будут зависеть от решений «политического и военного руководства» обеих стран.

Правительство России 23 января одобрило проект соглашения с Белоруссией о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военных. В конце октября 2022 года проект соглашения утвердил Лукашенко.

В документе указано, что учебно-боевые центры предназначены для совместной подготовки военных, отработки задач боевого дежурства и повышения уровня слаженности и боевой выучки. Основные задачи — обмен опытом применения вооружения, военной и специальной техники; обучение практическим навыкам работы на образцах российского и белорусского оружия, а также унификация боевой подготовки вооруженных сил.