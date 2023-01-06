Пентагон назвал БМП Bradley для Украины «убийцами танков»

В Пентагоне назвали поставляемы на Украину БМП Bradley «убийцами танков»

Пентагон назвал передаваемые Украине боевые машины пехоты Bradley «убийцами танков», которые усилят и «без того впечатляющий» парк бронетехники страны. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер (трансляция шла в Twitter Пентагона).

«Это не танк, это убийца танков», — заявил Райдер, комментируя будущие поставки БМП Bradley.

Как заявил Райдер, в ближайшие дни Пентагон предоставит дополнительные данные о сроках боевой подготовки ВСУ для использования Bradley.

О поставка БМП Bradley ранее объявил президент США Джо Байден. Как писало агентство AP, в пятницу США объявят военную помощь Украине в размере $2,85 млрд. Это стане крупнейшим пакетом военной помощи Киеву с начала спецоперации, пишет агентство.

Российская сторона критикует поставки оружия на Украине из западных стран. В Кремле настаивают, что такие действия не помешают Москве достичь своих целей на Украине, а лишь затянут вооруженный конфликт.