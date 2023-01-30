ЦБ Ирана заявил о налаженном с помощью России финансовом канале в мир

Сети обмена сообщениями банков Ирана и России подключены друг к другу. В марте прошлого года Лавров говорил, что Москва и Тегеран вместе будут искать способы обойти санкции

Вид на здание Центрального банка Ирана в Тегеране (Фото: Majid Asgaripour / Reuters)

Иран и Россия подписали документ о совместных действиях иранских и российских банков, который помог наладить Ирану финансовое взаимодействие с миром. Об этом заявил заместитель управляющего Центрального банка Ирана Мохсен Карами, передает Fars News Agency.

«Иранским банкам больше не нужно использовать SWIFT <...> с российскими банками, которые могут использоваться для открытия аккредитивов и переводов или гарантий», — заявил Мохсен Карами.

С 30 января сети обмена сообщениями банков двух стран подключены друг к другу. Это позволяет банкам — участникам национальной банковской системы Ирана обмениваться стандартными банковскими сообщениями с российскими банками.

По словам Карами, теперь все иранские банки за рубежом и иностранные банки, подключенные к национальной российской системе банковских сообщений, смогут обмениваться сообщениями с иранскими банками. В их число входят 100 банков в 13 других странах.

По данным агентства, на церемонии подписания присутствовал заместитель начальника ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Владислав Гридчин. Он заявил, что самым большим преимуществом этого шага является невозможность западных санкций повлиять на него.

РБК направил запрос в ЦБ.

США возобновили санкции против Ирана осенью 2018 года. До этого они были отменены по соглашению 2015 года, однако при президенте Дональде Трампе Вашингтон вышел из этой договоренности, названной «ядерной сделкой».

В марте 2022-го глава МИД России Сергей Лавров назвал санкции «инструментом неприемлемой политики» и пообещал, что Москва и Тегеран будут вместе искать способы обхода ограничений.