Дипмиссия США назвала задачи нового посла в России
Новый посол США в России Линн Трейси посетила МИД и встретилась с замминистра Сергеем Рябковым, сообщили в американской дипмиссии.
Посол намерена уделить особое внимание поддержанию диалога между странами «в период беспрецедентной напряженности» и налаживать «долгосрочные связи между американским и российским народами». Трейси будет выступать за безопасность задержанных в России американцев и справедливое обращение с ними.
В МИД России, в свою очередь, сообщили, что на встрече «главе американской дипмиссии было указано на контрпродуктивность нынешнего конфронтационного курса США, чреватого серьезными негативными последствиями». Москва рассчитывает, что Трейси будет подчиняться российским законам, соблюдать нормы и обычаи и «придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела страны пребывания».
Трейси — первая женщина, возглавившая американское посольство в Москве за всю историю дипломатических отношений между странами. Ее окончательно утвердили на должность посла в конце декабря прошлого года, в начале января она была приведена к присяге, а 26-го числа прибыла в Москву. Ее предшественник Джон Салливан завершил работу в сентябре, после чего его обязанности исполняла замглавы дипмиссии Элизабет Руд.
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что при новом после успехом было бы «неухудшение двусторонних отношений». В условиях «зашкаливающей в политической элите США русофобии» у Трейси «практически нет свободы маневра», считает Захарова.