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Захарова посоветовала новому послу США «не наступать на старые грабли»

Мария Захарова посоветовала новому послу США Линн Трейси «не наступать на старые грабли»
Линн Трейси
Линн Трейси (Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости)

Россия надеется, что новый посол США Линн Трейси не будет повторять ошибки своих предшественников, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге. Трансляция брифинга велась в YouTube.

По мнению Захаровой, прогрессом при новой главе американской дипмиссии было бы «неухудшение двусторонних отношений» с США, «но и в это, в общем-то, верится с трудом». «В этом плане у американского посла, учитывая зашкаливающую в политической элите США русофобию вне зависимости от партийной принадлежности, практически нет свободы маневра. Это мы тоже понимаем. Конечно, мы надеемся, что нынешний посол учтет ошибки одного из своих предшественников, ныне уже патентованного русофоба Макфола», — сказала она. Захарова обвинила Макфола во вмешательстве во внутренние дела России «под вывеской работы с гражданским обществом», что, по ее словам, «мгновенно превратило этого персонажа в изгоя». «Не советовала бы новому послу идти по этому ошибочному пути», — сказала представитель МИДа.

Макфол занимал должность посла США в Москве с 2012 по 2014 год. В ноябре 2016 года он сообщил, что попал под санкции России. Захарова тогда объяснила решение участием дипломата в нанесении ущерба двусторонним отношениям.

«Мы могли бы [новому послу США] рекомендовать наступить на горло собственной песне и не наступать на старые грабли», — заключила представитель МИДа.

Трейси сменила на посту посла Джона Салливана, который завершил свою работу в сентябре из-за болезни жены. 26 января Трейси прибыла в Москву. До ее назначения обязанности посла исполняла замглавы дипмиссии Элизабет Руд.

Трейси стала первой женщиной, которая возглавила американское посольство, за всю историю отношений между США и Россией. Представитель Госдепа США Нед Прайс в начале января заявлял, что Трейси ставит перед собой цель увеличить численность сотрудников посольства и в перспективе возобновить выдачу виз.

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Персоны
Мария Захарова Линн Трейси посол США в России

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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