«Гранд сервис экспресс» возобновил продажу билетов на поезда в Крым

«Гранд сервис экспресс» возобновил продажу билетов на поезд между Москвой и Крымом

Фото: Гранд Сервис Экспресс / Telegram

Железнодорожный перевозчик «Гранд сервис экспресс» (ГСЭ) возобновил продажи билетов на поезда из Москвы в Крым, приостановленные из-за необходимости внести изменения в расписание. Об этом говорится в телеграм-канале компании.

«Гранд сервис экспресс» открыл продажи билетов на поезда из Москвы в Крым и обратно, приостановленные ранее в связи с необходимостью корректировки расписания», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ГСЭ, корректировка расписания была необходима для проведения ремонтных работ на железнодорожной сети. Изменения коснулись участка железной дороги между Москвой и Рязанью. Изменилось время отправления поездов из Москвы, а также незначительно изменится время прибытия обратных поездов в столицу.

«27–28 апреля, 2–5 мая, 10–19, 22–30 мая поезд отправится из Москвы на полтора часа раньше расписания, а именно в 7 часов 10 минут. <...> Также открыты продажи на поезда № 91/92 Москва — Севастополь, № 173/174 Москва — Евпатория», — рассказали в компании.

Железнодорожное сообщение в Крым открылось в декабре 2019 года после начала движения по Крымскому мосту. В октябре 2022 года на мосту произошел взрыв, президент России Владимир Путин назвал это терактом украинских спецслужб. Железнодорожная часть моста пострадала незначительно. Полный ремонт автомобильной части моста должен завершиться в марте 2023 года.