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В школьную программу включат «Как закалялась сталь» и «Русский характер»

Министр просвещения Кравцов: в школьную программу включат «Как закалялась сталь»
Вернуть в школьную программу произведения, на которых «учились предвоенное и послевоенное» поколения, предложили на встрече Путина с ветеранами ВОВ в Петербурге. Глава государства инициативу поддержал
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В школьную программу включат произведения советских классиков, в том числе роман Николая Островского «Как закалялась сталь» и рассказ «Русский характер» Алексея Толстого, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, его слова приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Эту работу продолжим. Включим в программу роман Н.А. Островского «Как закалялась сталь», рассказ А.Н. Толстого «Русский характер», повесть С.С. Смирнова «Брестская крепость». Считаю это очень правильным предложением», — сказал Кравцов.

Министр пояснил, что ведомство утвердило федеральные основные общеобразовательные программы, в которые уже включили «Молодую гвардию» Александра Фадеева, прозу и поэзию о Великой Отечественной войне, в том числе «Горячий снег» Юрия Бондарева и «Сын артиллериста» Константина Симонова.

Вернуть в школьную программу произведения, на которых «училось наше предвоенное поколение и послевоенное», предложил на встрече Владимира Путина с ветеранами ВОВ основатель частного музея «Вещи блокадного Ленинграда» Валерий Исаков. Он заявил, что эти произведения «должны быть основополагающими в становлении характера и ответственности перед обществом наших молодых людей». Путин поддержал идею и пообещал обсудить ее с министром просвещения. «Вы правы абсолютно, безусловно, над этим нужно подумать и в этом направлении надо поработать», — ответил президент.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Вяткин предложил исключить из школьной программы произведения, которые не прошли «испытания временем», в частности «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына. Глава комитета нижней палаты по просвещению Ольга Казакова заявила, что вопрос об этом на повестке Госдумы не стоял и не стоит.

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