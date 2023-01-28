Sun узнала об опасениях Британии из-за риска захвата Challenger Россией

Если танк Challenger 2s вывели из строя на поле боя, его необходимо оттащить в безопасное место или уничтожить, отмечает источник в Минобороны Британии. Лондон опасается, что сверхсекретная броня танка попадет в руки ВС России

Танк Challenger 2 (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Минобороны Великобритании опасается, что танки Challenger 2s попадут в руки российских военных. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник, близкий к оборонному ведомству.

Британские военные разрабатывают планы по восстановлению танков, если они будут повреждены на Украине, чтобы предотвратить попадание их сверхсекретной композитной брони британского производства Chobham и технологий в руки российских военных.

Источники в британском Минобороны заявили, что если хотя бы один танк перейдет России, это «будет кошмаром», поскольку российские военные смогли бы свободно изучать броню и то, как ее пробить.

Высшее руководство Британии работает с верховным командованием Украины, чтобы гарантировать, что британские танки можно будет оттащить в безопасное место, если один из них будет выведен из строя.

«Если танк уничтожен или выведен из строя, первым вариантом всегда является попытка самовосстановления. Вы буксируете его другим танком или используете специализированную бронированную ремонтно-эвакуационную машину, которая выглядит как танк с краном. Наихудший сценарий заключается в том, что танк уничтожается, когда линии обороны рушатся и начинается отступление», — отметил источник.

Великобритания планирует отправить на Украину 14 танков Challenger 2 до конца марта. Наряду с танками Challenger 2 и другим вооружением Лондон отправит Киеву более 200 единиц бронетехники.

В пакет военной помощи войдут бронированные ремонтно-эвакуационные машины, батарею из восьми самоходных артиллерийских установок AS-90 калибра 155 мм, запас снарядов из 100 тыс. единиц, реактивные системы залпового огня GMLRS.

Challenger 2 — основной боевой танк Сухопутных войск Великобритании, разработанный компанией BAE Systems в 1994 году. Он оснащен 120-мм нарезной пушкой L30A1 и двумя 7,62-мм пулеметами. Эффективная дальность стрельбы — 8 км. Challenger 2 является одним из наиболее тяжелых западных танков — его масса почти 75 т.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки танков западного образца «добавят проблем для Украины и украинского народа», но ничего не смогут изменить.

В Кремле также говорили о переоценке потенциала, который в связи с такой военной помощью запада получат ВСУ. «Танки сгорят так же, как и все остальные», — отметил Песков.