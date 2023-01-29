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Минобороны России показало работу расчета гаубицы «Мста-С»

Минобороны России показало работу расчета гаубицы «Мста-С» Южного военного округа

Минобороны России показало работу расчета гаубицы «Мста-С»
Video

Минобороны России опубликовало видео работы расчета самоходной артиллерийской установки «Мста-С» Южного военного округа.

В ведомстве рассказали, что расчеты артиллерии ЮВО наносят поражение противнику ежедневно, используя тактику «кочующего орудия». Там пояснили, что сначала корректировщики и операторы беспилотных летательных аппаратов передают координаты цели, а затем гаубица наносит удар.

Один из военнослужащих рассказал, что расчет за день использует почти полный боекомплект, минимум 46 снарядов.

В Минобороны подчеркнули, что слаженные и эффективные действия артиллеристов препятствуют переброске резервов противника и поддерживают наступление сухопутных войск на всех направлениях.

Российское военное ведомство регулярно сообщает о работе российской артиллерии. 29 января в Минобороны рассказали, что за сутки огнем авиации и артиллерии группировки войск «Центр» было нанесено поражение нескольким бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва в ЛНР, а также Ямполовка, Торское и Серебрянка в ДНР. Авиация и артиллерия западной группировки войск атаковали в районах Синьковки и Табаевки в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР.

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23 января «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны сообщило, что в Запорожской области артиллерийские подразделения ЮВО «успешно отработали» удары по позициям украинских военных. Агентство также опубликовало кадры работы расчетов 152-миллиметровых самоходных гаубиц 2С3 «Акация».

Минобороны России показало работу расчета гаубицы «Мста-С»
Минобороны России показало работу расчета гаубицы «Мста-С»

Теги
Минобороны Южный военный округ гаубица артиллерия
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