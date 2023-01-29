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Рогозин сообщил о подготовке роботов «Маркер» для отправки в Донбасс

Рогозин: началась погрузка для отправки в Донбасс четырех боевых роботов «Маркер»
Робот &laquo;Маркер&raquo;
Робот «Маркер» (Фото: rogozin_do / Telegram)

Первых боевых роботов «Маркер» подготовили для отправки в Донбасс, сообщил экс-глава «Роскосмоса»Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.

«Исполнительный директор магнитогорской «Андроидной техники» Евгений Дудоров только что сообщил, что началась погрузка для отправки на Донбасс четырех беспилотных «Маркеров», — написал Рогозин.

Ранее он рассказывал, что роботов доставят в зону военной операции в феврале, перед отправкой в район боевых действий их обкатают на полигоне.

Робот «Маркер» создали конструкторы частной уральской инженерной компании «Андроидная техника» совместно с Фондом перспективных исследований. Одну машину сначала испытывали в качестве охранника космодрома Восточный.

Роботы оснащены техническим зрением и автоматической системой управления и способны работать автономно, обнаруживая объекты на расстоянии минимум 15 км. При этом устройства могут выбирать приоритетные цели в зоне поражения, отмечал Рогозин. Он говорил, что как только начнутся поставки войскам Украины танков Abrams и Leopard, «Маркер» получит соответствующий электронный образ и сможет автоматически засекать и поражать их противотанковой управляемой ракетой.

Теги
Дмитрий Рогозин Донбасс робот боевые роботы
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