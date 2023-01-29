Напавший на мужа Пелоси заявил, что ему нужно было «лучше подготовиться»
Напавший на мужа спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси мужчина принес извинения за «недоделанную работу». Об этом он заявил телеканалу KTVU.
«Я все испортил. Мне очень жаль, что я не смог продолжить. Это моя вина, никто другой не виноват. Я должен был лучше подготовиться», — заявил Дэвид Депепи, который в октябре прошлого года напал на дом Пелоси и ранил ее мужа, Пола Пелоси.
82-летнего мужа Нэнси Пелоси выписали из больницы через шесть дней после нападения, он получил травму руки и перелом черепа. В момент атаки конгресвумен не было дома — она находилась в Вашингтоне.
Телеканал KTVU отмечает, что разговор инициировал сам нападавший, сказав, что у него «важное сообщение». Корреспонденту не разрешили оспаривать его слова или задавать уточняющие вопросы. Депепи отметил, что хотел поговорить с семьей Пелоси «по душам об их плохом поведении». Он не признал себя виновным. Следующее судебное заседание по его делу назначено на 23 февраля.
Видео нападения на мужа Нэнси Пелоси было опубликовано 27 января офисом окружного прокурора Сан-Франциско. На нем Депепи держит молоток, которым он бьет Пола Пелоси по голове, сбивая его с ног. Спикер палаты представителей отказалась смотреть видео.