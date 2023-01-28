Пожарные ликвидировали открытое горение на рынке «Синдика» на МКАДе

Пожарные ликвидировали открытое горение на рынке «Синдика» в Подмосковье, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Склад со стройматериалами на территории рынка, расположенного на 65-м км МКАДа, загорелся около 00:20 мск. Площадь пожара составила 2,1 тыс. кв. м. К тушению привлекли 87 человек и 27 единиц техники. В течение часа пожар удалось локализовать на площади 2,1 тыс. кв. м. О пострадавших не сообщалось.

Рынком владеет, по данным Forbes, Арсен Каноков, совладелец группы «Синдика», экс-президент Кабардино-Балкарии и член Совета Федерации. Его состояние оценивается в $750 млн.

Среди причин возгорания на территории рынка может быть поджог, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. «Причины будут устанавливаться после полной ликвидации [возгорания], но поджог не исключен», — сказал источник агентства.

Пожар в торговом комплексе «Синдика» происходил и в 2017 году. Тогда площадь возгорания составила 55 тыс. кв.м., произошло обрушение внутренних конструкций и кровли на площади 1 тыс.кв. м. К ликвидации пожара привлекли более 350 человек и свыше 180 единиц техники. На тушение ушло двое суток.