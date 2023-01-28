ТАСС: экстренные службы не исключают поджог как причину пожара на рынке «Синдика» на МКАДе

ТАСС узнал о рассмотрении версии поджога рынка «Синдика» на МКАДе

Пожар локализовали на площади 2,1 тыс. кв. м. В 2017-м году "Синдика" тоже горела, тогда площадь возгорания составила 55 тыс. кв. м

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Среди причин возгорания на территории рынка «Синдика» на МКАДе может быть поджог, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Причины будут устанавливаться после полной ликвидации [возгорания], но поджог не исключен», — сказал источник агентства.

Рынок строительных материалов «Синдика» расположен на 65-м км МКАДа, там загорелся склад, сообщили в МЧС. В 0:42 пожар локализовали на площади 2,1 тыс. кв. м, сообщил Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Как пишет РЕН ТВ, по предварительным данным, в двухэтажном помещении хранились лакокрасочные изделия.

К тушению привлекли около 90 спасателей и порядка 25 единиц техники.

Как пишет Forbes, рынком владеет Арсен Каноков, совладелец группы «Синдика», экс-президент Кабардино-Балкарии и член Совета Федерации. Его состояние оценивается в $750 млн.

В 2017-м на этом рынке уже был пожар в 2017 году. Тогда огонь возник на складе в цокольном этаже, затем перешел на остальную часть здания. Общая площадь возгорания составила 55 тыс. кв. м., пожар тушили двое суток. Он стал крупнейшим в истории современной России.