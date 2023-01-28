ТАСС узнал о рассмотрении версии поджога рынка «Синдика» на МКАДе
Среди причин возгорания на территории рынка «Синдика» на МКАДе может быть поджог, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«Причины будут устанавливаться после полной ликвидации [возгорания], но поджог не исключен», — сказал источник агентства.
Рынок строительных материалов «Синдика» расположен на 65-м км МКАДа, там загорелся склад, сообщили в МЧС. В 0:42 пожар локализовали на площади 2,1 тыс. кв. м, сообщил Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
Как пишет РЕН ТВ, по предварительным данным, в двухэтажном помещении хранились лакокрасочные изделия.
К тушению привлекли около 90 спасателей и порядка 25 единиц техники.
Как пишет Forbes, рынком владеет Арсен Каноков, совладелец группы «Синдика», экс-президент Кабардино-Балкарии и член Совета Федерации. Его состояние оценивается в $750 млн.
В 2017-м на этом рынке уже был пожар в 2017 году. Тогда огонь возник на складе в цокольном этаже, затем перешел на остальную часть здания. Общая площадь возгорания составила 55 тыс. кв. м., пожар тушили двое суток. Он стал крупнейшим в истории современной России.