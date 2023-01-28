Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 75,41 (+0,07) Инвестиции, 27 янв, 16:26
Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 69,34 (+0,21) Инвестиции, 27 янв, 16:26
Забихулло Татар попросил Путина о новой переписи «от имени всех татар» Общество, 02:02
Макрон заявил о желании продолжать диалог с Россией Политика, 02:01
МИД Германии объяснил слова Бербок о «войне против России» Политика, 01:31
ТАСС узнал о рассмотрении версии поджога рынка «Синдика» на МКАДе Общество, 01:27
Reuters узнал о подвохе для выдвижения Трампа в президенты Политика, 01:22
WSJ сообщила о «начале конца» горнолыжных курортов в Альпах Общество, 01:00
На МКАДе загорелся рынок «Синдика» Общество, 00:21
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Газпромбанке опровергли утечку данных «Газпромбанк Инвестиции» Финансы, 00:17
«Инвесторы — идиоты». Как «криптокоролева» украла $4 млрд и ушла от ФБР Pro, 00:00
Украинец побил рекорд скорости АПЛ. Топ самых быстрых атлетов в истории Спорт, 00:00
Bloomberg узнал о танкерах с миллионами баррелей дизеля из России для ЕС Бизнес, 00:00
Командир «Ахмата» допустил взятие ДНР под контроль за месяц-полтора Политика, 27 янв, 23:58
В Германии потребовали от Бербок разъяснений после слов о войне с Россией Политика, 27 янв, 23:52
Хинштейн сообщил о сделанных Путиным кадровых перестановках в МВД Политика, 27 янв, 23:41
Общество ,  
0 

ТАСС узнал о рассмотрении версии поджога рынка «Синдика» на МКАДе

ТАСС: экстренные службы не исключают поджог как причину пожара на рынке «Синдика» на МКАДе
Пожар локализовали на площади 2,1 тыс. кв. м. В 2017-м году "Синдика" тоже горела, тогда площадь возгорания составила 55 тыс. кв. м
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Среди причин возгорания на территории рынка «Синдика» на МКАДе может быть поджог, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Причины будут устанавливаться после полной ликвидации [возгорания], но поджог не исключен», — сказал источник агентства.

Рынок строительных материалов «Синдика» расположен на 65-м км МКАДа, там загорелся склад, сообщили в МЧС. В 0:42 пожар локализовали на площади 2,1 тыс. кв. м, сообщил Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Как пишет РЕН ТВ, по предварительным данным, в двухэтажном помещении хранились лакокрасочные изделия.

К тушению привлекли около 90 спасателей и порядка 25 единиц техники.

Как пишет Forbes, рынком владеет Арсен Каноков, совладелец группы «Синдика», экс-президент Кабардино-Балкарии и член Совета Федерации. Его состояние оценивается в $750 млн.

Читайте на РБК Pro
Как управлять цепочками поставок, не понимая, какими они будут через год
Отмена НДС и государственные гранты: кому власти готовы помогать в 2023-м
Айтишник через полгода: что онлайн-школы прячут за громкими обещаниями
Почему инвестиции в коммерческую недвижимость достигли рекорда

В 2017-м на этом рынке уже был пожар в 2017 году. Тогда огонь возник на складе в цокольном этаже, затем перешел на остальную часть здания. Общая площадь возгорания составила 55 тыс. кв. м., пожар тушили двое суток. Он стал крупнейшим в истории современной России.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Москва Пожар рынок
Материалы по теме
На МКАДе загорелся рынок «Синдика»
Общество
В Подмосковье произошел пожар на заводе из-за вспышки алюминиевой пыли
Общество
В Приморье загорелся алкогольный склад
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter